Во Владивостоке состоится фестиваль «Человек и море — 2019»

С 14 по 16 июня 2019 года Владивосток станет местом проведения традиционного международного фестиваля телевизионных программ и морской документалистики «Человек и море».

Организаторы : Всероссийская Государственная телерадиокомпания (ВГТРК), ГТРК «Владивосток» при поддержке Администрации Приморского края, Администрации г. Владивостока.

Впервые фестиваль «Человек и море» состоялся в 1967 году в Калининграде.

В 2009 году Всероссийская Государственная Телерадиокомпания (ВГТРК) и ГТРК «Владивосток» возродили традицию ежегодного проведения фестиваля во Владивостоке. С этого времени фестиваль «Человек и море» стал одним из самых заметных событий в развитии морской документалистики. Фильмы и телепередачи на морскую тематику приходят на фестиваль «Человек и море» из многих зарубежных стран и всех регионов России. Практически все работы демонстрируются зрителям на фестивальных площадках и в телевизионном эфире ГТРК «Владивосток»

В 2019 году в фестивале «Человек и море» принимают участие работы, присланные из Москвы, Анадыри, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Хабаровска, Волгограда, Мурманска, Екатеринбурга, Тюмени, Калининграда, Норильска, Ялты, Красноярска, Уфы, Воронежа, Салехарда, Йошкар-Олы, Еревана, Таллина, Нижнего Новгорода, Южно-Сахалинска, Махачкалы, Челябинска, Астрахани, Владивостока. География историй «Человека и моря - 2019» охватывает всё морское побережье России и многие районы Мирового океана.

Конкурсная программа фестиваля состоит из десяти номинаций. Жюри фестиваля 2019 года: адмирал Константин Сиденко, вице-президент Международной федерации морских капитанов Пётр Осичанский, Почётный гражданин Владивостока Михаил Робканов, вице-адмирал Александр Конев, журналист Андрей Островский, директор ГТРК «Владивосток Светлана Огнева. Возглавляет жюри —лауреат премии «ТЭФИ», известный российский публицист Леонид Млечин.

Программа фестиваля:

12, 14-16 июня — просмотр работ фестиваля на творческих площадках (кинотеатр «Уссури», телеканал «Восток 24»)

14 июня

16.00 — выступление Эстрадного оркестра МГУ им. адмирала Невельского (кинотеатр «Уссури», г. Владивосток, ул. Светланская, 31)

17.00 — церемония Открытия XV международного фестиваля телевизионных программ и морской документалистики «Человек и море» ( зал «Уссури», кинотеатр «Уссури», г. Владивосток, ул. Светланская,31)

15 июня

15.00 — церемония Объявления победителей конкурсной программы (зал «Уссури», кинотеатр «Уссури», г. Владивосток, ул. Светланская,31)

Информация для СМИ: Аккредитация не требуется, сбор журналистов — за 30 минут до начала мероприятий в холле кинотеатра «Уссури»

Контакты Оргкомитета: 8 (423) 226-18-45, +79147064037, e-mail: festival2019.festival@yandex.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]