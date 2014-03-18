Новости Видео Происшествия

Сегодня, 10:54
 

Стала известна причина сильного пожара во Владивостоке

Стала известна причина сильного пожара, который произошел в воскресенье, 9 июня, во Владивостоке в Первомайском районе.

Напомним, вечером 9 июня, около 19.45, в районе рыбного порта жители Владивостока заметили сильное задымление. Как рассказали очевидцы, дымом затянуло пол-Чуркина.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в пресс-службе краевого МЧС, причина пожара установлена: горел строительный вагон. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание на площади 18 кв. м. Пострадавших нет.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря