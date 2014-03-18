Стала известна причина сильного пожара во Владивостоке
Стала известна причина сильного пожара, который произошел в воскресенье, 9 июня, во Владивостоке в Первомайском районе.
Напомним, вечером 9 июня, около 19.45, в районе рыбного порта жители Владивостока заметили сильное задымление. Как рассказали очевидцы, дымом затянуло пол-Чуркина.
Как рассказали «Вестям: Приморье» в пресс-службе краевого МЧС, причина пожара установлена: горел строительный вагон. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание на площади 18 кв. м. Пострадавших нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
09.06.2019 Мощный пожар вспыхнул во Владивостоке (видео)
-
04.07.2017 В Дальнегорске пожарные спасли из огня 12 человек
-
10.12.2016 В посёлке Девятый Вал пожарные потушили жилой трехквартирный дом
-
19.08.2015 В поселке Липовцы загорелся локомотив на железнодорожных путях
-
09.06.2014 Пожарные в Октябрьском районе спасли человека
-
18.03.2014 Пожарные вынесли баллон с пропаном из горящего частного дома в Приморье
Добавить комментарий