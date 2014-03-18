Стала известна причина сильного пожара во Владивостоке

Стала известна причина сильного пожара, который произошел в воскресенье, 9 июня, во Владивостоке в Первомайском районе.

Напомним, вечером 9 июня, около 19.45, в районе рыбного порта жители Владивостока заметили сильное задымление. Как рассказали очевидцы, дымом затянуло пол-Чуркина.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в пресс-службе краевого МЧС, причина пожара установлена: горел строительный вагон. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание на площади 18 кв. м. Пострадавших нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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