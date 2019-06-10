Уникальные "рэки" Приморья

"Погружение в историю": фильм Дмитрия Рудася о затонувших объектах претендует на приз телефестиваля "Человек и море". "Вести: Приморье. Интервью" с участником телефестиваля "Человек и море" Дмитрием Рудасем.

Рэк или рэк-дайвинг (англ. wreck — кораблекрушение) на сленге подводников — тип погружения, при котором производится спуск на затонувшие суда или объекты. Часто такое погружение связано с проникновением в надголовную среду (каюты, трюмы погибших судов), что требует некоторой практической подготовки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]