Наркоман организовал притон в Приморье
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему получили информацию о том, что в частном доме по улице Рылеева действует притон, в котором собираются наркозависимые. При проверке сведения подтвердились, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД.
Полицейские установили, что неработающий 41-летний житель Артема периодически предоставлял свое жилище наркозависимым гражданам для приготовления и употребления наркотиков. Мужчина сам страдает наркотической зависимостью. В качестве вознаграждения он получал от посетителей притона наркотическое средство (наркотики синтетического и растительного происхождения).
На момент посещения жилища сотрудниками полиции подозреваемый находился с явными признаками употребления наркотиков.
Гражданина доставили в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. Состояние наркотического опьянения подтвердилось. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).
В отношении 41-летнего жителя Артема возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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