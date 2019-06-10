Японский эсминец "Судзунами" прибыл с деловым заходом во Владивосток
Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами" в понедельник прибыл во Владивосток с неофициальным заходом для участия в двусторонних учениях, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
Планируется, что визит корабля МССО Японии во Владивосток продлится до 15 июня. "Судзунами" примет участие в российско-японских учениях по поиску и спасению на море "Сарекс-2019.
В период стоянки японского корабля во Владивостоке запланировано проведение организационных совещаний для окончательного согласования эпизодов учения.
Во Владивостоке корабль встречал заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота капитан первого ранга Вадим Филиппов. Он поприветствовал старшего на борту японского корабля командира седьмой эскортной дивизии МССО Японии капитана первого ранга Хитоси Симидзу, командира эсминца капитана второго ранга Цуеси Сато и представил им офицеров управления соединения.
Кораблем-хозяином визита является большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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