Во Владивостоке на улице Бородинской ограничат движение автотранспорта
Во вторник 18 июня во Владивостоке на улице Бородинской начнется аварийный ремонт водопровода. В связи с чем на два дня с 00.10 18 июня до 24.00 20 июня будет ограничено движение и парковка автотранспорта на улице Бородинской в районе дома № 31. Объезд автотранспорта будет организован по улицам Кутузова, Русской и Багратиона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Работы по строительству выполнит производственное подразделение «Горводопровод» краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал». Организация, проводящая работы, обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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