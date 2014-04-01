Расширенный трубопровод и современные котельные появятся в Уссурийске. Видеорепортаж Станислава Васильченко
Расширенный трубопровод и современные котельные появятся в Уссурийске. Как пройдет новый экологически чистый отопительный сезон в городском округе?
Подготовка к отопительному сезону — один из самых проблемных периодов как для жителей, так и для тепловиков приморских городов и районов. Так, в Уссурийске из-за прокладки нового трубопровода часть жителей осталась без горячей воды. Специалисты успокаивают: это временные неудобства.
Евгений Шемчук, главный инженер УМУП «Тепловые сети»: «В соответствии с планом производства работ планируется завершить эту работу где-то до 20 сентября. Однако мы немного раньше начали проводить подготовительные работы, поэтому мы планируем уже в первой декаде июля горячую воду подать».
Этот трубопровод протяженностью 3,5 километра идет на пятую котельную. Сегодня именно она обеспечивает теплом 1200 домов Уссурийска. Однако скоро это число увеличится в разы. Новые трубы будут шире своих предшественников почти на 10 сантиметров. Такое решение позволит подавать горячую воду в еще большем объеме.
Сегодня котельные Уссурийска оборудованы по последнему слову техники. Заботясь об экологии, городские власти переводят их на газ. Акты на ввод в эксплуатацию котельных уже получены. После перехода на сжиженный газ котлы будут работать в автоматическом режиме под постоянным наблюдением операторов. В случае отсутствия «голубого» топлива, работа продолжится по прежней схеме — на мазуте.
Евгений Корж, глава администрации Уссурийского городского округа: «Я думаю, что выгода в газе очевидна. Во-первых, обещают, что он будет дешевле и это будет экологичнее, конечно. А экология — это приоритет. Это наше здоровье, это наша жизнь».
Работать по новой системе будут все пять котельных Уссурийска. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы горячая вода появилась в домах уссурийцев раньше запланированного срока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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