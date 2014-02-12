Выставка японских кукол открылась в Доме-музее семьи Сухановых. Когда-то именно такие расписные фигурки самой простой формы вдохновили русских мастеров на создание знаменитой матрешки. А у этой экспозиции своя история.

«Внуки Фукурумы» называется выставка. Фукуруму — это японский бог мудрости, которого изображали в виде округлой деревянной фигурки. По легенде такая кукла стала прототипом русской матрешки. Но в музейном зале уже третье поколение расписных персонажей, и зовутся они кокэси.

Миша Башков, зритель: «Конечно, меня многие удивили, очень похоже на наши матрешки, только в японском стиле, потому что я реально не думал, что возможно сделать куклу-сумоиста или самурая».

Фигурка борца сумо датирована второй половиной XX века. Самые старые в этой коллекции — куклы сороковых годов. Вот, например, Идзанаги — женское и мужское божество. Он — сотворитель мира и Японских островов. Как и все остальные — без рук, без ног, узкое туловище и круглая головка.

Лидия Новинская, методист Дома-музея семьи Сухановых: «Кукла эта кокэси, у нее немножко ритуальный характер. Она в Японии появилась, как говорят, по легенде, как замена детей, от которых семьи были вынуждены отказаться. Не самый лучший период истории — слишком много ртов в семье было нагрузкой».

Не самая радостная история, но почему-то она привлекла Людмилу Борисовну Сумарокову, дочку которой, Ольгу Сумарокову, многие владивостокцы знают как увлеченного знатока Японии. Именно Ольге коллега-японист подарил первую куколку с густой черной челкой. Она и положила начало коллекции, которую Людмила Борисовна собирала много лет.

Елизавета Александрова, научный сотрудник Приморского государственного объединенного музея им. В. К. Арсеньева: «Так случилось, что буквально в этом году Людмилы Борисовны не стало, но еще до ее ухода из жизни они с дочерью говорили о судьбе коллекции... И они пришли к выводу, что музей является тем местом, где коллекция может продолжить свою жизнь».

Людмила Борисовна была модельером по профессии, ей больше нравились современные кокэси — ярко украшенные, оригинальной формы. Но в ее собрании отразилась вся история японских деревянных кукол, начиная от самых традиционных. Из потерянных детей они превратились в представителей «мягкой силы Японии», элегантные и остроумные. 90 расписных фигурок — дар семьи Сумароковых — можно все лето рассматривать в Доме-музее семьи Сухановых.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]