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Мотоциклист погиб в ДТП в Приморье

Мотоциклист погиб в ДТП в Приморье

Фото: vasha-gazeta.ru

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский»  поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №31 на улице Комсомольской.

29-летний водитель мотоцикла "Сузуки", двигаясь по улице Комсомольской, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди него автомобиля "Тойота Вокси" и совершил с ним столкновение. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, в результате автоаварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. 

Установлено, что в 2019 году мужчина привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Решением суда он был лишен права управления транспортным средством.

60-летний водитель автомобиля "Тойоты" в 2019 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

Авария произошла в темное время суток, однако электрическое освещение присутствовало, покрытие проезжей части - сухой асфальт, без видимых повреждений.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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