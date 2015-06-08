В Партизанске погиб мотоциклист, а его пассажирка госпитализирована

В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №47 на улице Ленинской.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, 29-летний водитель мотоцикла HONDA TRANSALE, двигаясь по улице Ленинской в направлении улицы Партизанской, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате автоаварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. 27-летняя пассажирка мотоцикла получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Водитель управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее водительского удостоверения не получал. К административной ответственности в 2019 году не привлекался.

Авария произошла в темное время суток, покрытие проезжей части – асфальт.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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