В Партизанске погиб мотоциклист, а его пассажирка госпитализирована
В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №47 на улице Ленинской.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, 29-летний водитель мотоцикла HONDA TRANSALE, двигаясь по улице Ленинской в направлении улицы Партизанской, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате автоаварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. 27-летняя пассажирка мотоцикла получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Водитель управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее водительского удостоверения не получал. К административной ответственности в 2019 году не привлекался.
Авария произошла в темное время суток, покрытие проезжей части – асфальт.
По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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