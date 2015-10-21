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К Земле приближается опасный астероид

К Земле приближается опасный астероид

Фото: Газета.Ру

Осенью к Земле приблизится астероид 2006 QV89, у которого примерно один шанс из 7 тысяч столкнуться с нашей планетой.

Ожидается, что небесное тело подлетит к Земле в середине сентября, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА), передает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Диаметр астероида составляет около 30 метров. Для сравнения: астероид, который стал причиной гибели динозавров, в диаметре составлял 10 км.

ЕКА следит за траекторией астероида, но специалисты уверяют, что он вряд ли столкнется с Землей. Вероятнее всего, он минует нашу планету на расстоянии 6,7 млн км.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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