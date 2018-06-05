Анонс на 11 июня
11 июня в 19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – творческий вечер Игоря Губермана «Гарики и байки».
11-15 июня во Владивостоке, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - открытые краевые соревнования по парусному спорту «Кубок залива Петра Великого» в классе «Оптимист».
11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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