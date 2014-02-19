Во второй половине недели воздух в Приморье прогреется до +31 °C

Большую часть наступившей рабочей недели Приморский край будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха ожидается +5…+13 °C. Днём в континентальных районах температурный фон продолжит повышаться — во второй половине недели местами воздух прогреется до +29…+31 °C, на побережье по-прежнему +12…+18 °C.

В конце рабочей недели синоптическая ситуация начнёт меняться. С приближением с запада циклона с фронтальными разделами давление будет падать, местами пройдёт небольшой и умеренный дождь.

Во Владивостоке большую часть недели облачно, в ночные и утренние часы местами морось, туман. В последний рабочий день вероятен дождь. Температура воздуха ночью +10…+13 °C, днём +13…+16 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]