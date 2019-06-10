36 часов работы без остановки. Лучших специалистов в сфере IT cо всего Приморья и Сахалинской области собрали во Владивостоке на конкурсе «Цифровой прорыв». Перед сотней участников стоят задачи в сфере образования, здравоохранения, транспорта и госуправления. О том, почему в конкурсе участвуют те только студенты, но и люди старшего поколения, в этом репортаже.

Григорий Кириенко выделяется на фоне участников соревнования. Мужчине уже за пятьдесят, но он даст фору любому программисту - с заданиями хакатона справляется на раз-два. Вместе с командой выбрал направление «Транспортная логистика». Приложение для проверки такси превратил в масштабный проект. Такой пригодится пассажирам, туристам и даже надзорным органам.

Григорий Кириенко, участник конкурса «Цифровой прорыв»: «Видя машину с шашечками, сможет определить. Имеет лицензию данный автомобиль, платит ли владелец налоги, сборы или нет».

Мужчина рассказывает, что на конкурс пришел не случайно. Несколько лет назад Григорий попал под сокращение штатов и найти новую работу оказалось непросто. Сегодня везде смотрят лишь на дату рождения. Опыт работы и навыки, увы, в расчет не берут.

Григорий Кириенко, участник конкурса «Цифровой прорыв»: «Ответ был такой - вы нам не подходите по возрасту. У нас молодой, дружный коллектив. Вы нам не подходите. Есть возможность проявить себя, заявить о своих возможностях. И то, что нас, таких старых, рано еще скидывать со счетов».

Формат хакатона дает возможность проявить себя каждому. Участники должны разработать сайт или приложение, которые помогли бы приморцам в обычной жизни - всего за 36 часов. В качестве экспертов сотрудники ведущих компаний края - отличная возможность заявить о себе.

Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв»: «Это не конечный продукт. Это прототип. Но он должен быть рабочим. Они должны продемонстрировать то, что их код или алгоритм приводит к какому-то результату. И презентовать концепцию, идею своего проекта».

Сергей Максимчук, и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края: «Через такие мероприятия мы можем получить хорошие, новые, свежие идеи, которые потом могут быть внедрены в реальную жизнь».

Андрей Ежов, участник конкурса «Цифровой прорыв»: «Мы выбрали задачу из категории госуправление. Она связана с оптимизацией системы управления отходами. Есть идеи как построить модель, математическую, и как-то воплотить ее в продукте».

Лидеры регионального этапа поборются за победу в финале в Москве. Надеемся, что лучшие проекты наших земляков получат путёвку в жизнь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]