75 семей Приморья наградят за любовь и верность

Образцовые семьи Приморья наградят медалями в преддверии Дня семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, награду за любовь и верность ежегодно получают пары, прожившие в мире и согласии более 24 лет. В этом году медали получат 75 семей из Арсеньева, Артема, Владивостока, Дальнереченска, других городов и районов края.

Среди награждаемых – семья Хамитовых, прожившая в браке 65 лет. Глава семьи Табиль Хамитов проработал в Приморье 53 года, из которых 33 года – на шахте «Дальневосточная». Награжден медалью «За доблестный труд в 1941-1945 годах», имеет звание «Ветеран труда». Его жена Гульсина имеет общий трудовой стаж 35 лет, из них 33 года отдано Артемторгу. Супруги вырастили сына и дочь, сейчас воспитывают четырех внуков и семь правнуков.

Анатолий и Надежда Тихоновы прожили вместе 60 лет. Супруги в 2019 году будут праздновать 60-летие совместной жизни. После окончания Горьковского института водного транспорта Анатолий работал в Дальневосточном пароходстве, награжден орденом Красной Звезды, орденом Северной Кореи, орденом Дружбы народов, орденом международного Красного креста, имеет 14 медалей. После выхода на пенсию занимается общественной работой – возглавляет ветеранскую организацию села Бровничи. Супруга Надежда после окончания школы трудилась на почте, затем – в Трансфлоте.

61 год в любви и верности прожила и чета Стригуненко. Супруги Николай и Зинаида всю свою жизнь работали в совхозе «Киевский», оба награждены медалями «Ветеран труда». Вырастили достойных детей. Старший сын проживает в селе Беневское, работает водителем в филиале Партизанского Примтеплоэнерго, а младший сын – инженером по охране труда в Лазовском государственном заповеднике имени Капланова.

Отметим, в прошлом году медали «За любовь и верность» получили также 75 пар Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]