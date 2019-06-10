Во Владивосток доставлен ценный груз - призы 15-го международного телефестиваля «Человек и море». Эксклюзивные маяки из ценных пород дерева выполнил известный приморский художник и скульптор Олег Батухтин. Второй год подряд его авторские работы разъезжаются из Владивостока в разные регионы России и за рубеж как главная награда за победу в конкурсной программе фестиваля «Человек и море».

Вот они… - главные символы самого морского фестиваля страны во Владивостоке, придуманные и изготовленные приморским художником в уссурийской тайге, в Кавалерово.

Олег Батухтин делает каждый уникальным и неповторимым. Не только по задумке мастера, но и благодаря самой природе.

Дерево может быть немного разное, где-то может быть сучок, это естественная вещь и они украшают.

У станков Олег Батухтин уже второй раз подряд готовит для телефестиваля «Человек и море» призы победителям конкурсной программы. В прошлом году именно такой вариант стал победителем голосования среди других.

В этом году своё место на фестивале он прочно закрепил. Фестивальные маяки выполнены из разных пород дерева. Автор подчеркивает - это не макет маяка Басаргина. Это прежде всего символ, который объединяет в себе смысл и назначение всех маяков на планете - нести людям свет. Так же как и у «Человека и море» - объединять в дни проведения фестиваля всех, кто ценит настроение самого морского фестиваля страны.

Леонид Млечин, председатель жюри телефестиваля «Человек и море»: «14 июня во Владивостоке откроется очередной фестиваль "Человек и море". Для меня это одно из самых главных событий года. Я готовлюсь к нему загодя. Я когда-то был приглашен на этот фестиваль и влюбился в него. И вы поймете, почему. Для человека, который живет в каменных джунглях, вдруг оказаться на берегу океана - это праздник! А когда океан не только за окном, но и еще и на экране, - это вообще производит сильнейшее впечатление! Это самый приятный и симпатиынй телевизионный фестиваль из всех, в которых я участвовал. Потому что там только хорошее. Там только море и люди, которые живут в море».

Леонид Млечин - как раз один их тех, кто примет совсем не простое решение — куда в этом году из Владивостока уедут маяки Олега Батухтина. Их звездный час настанет 15 июня на церемонии награждения победителей. Конкурсная программа этого года необычайно сильна. В программе для зрителей — и морские приключения, и загадки морской истории и необычайный взгляд фестиваля на морское Приморье. Всё это — лишь часть тематических показов фильмов фестиваля. Место встречи — кинотеатр «Уссури» и телеканал «Восток-24» с 14 по 16 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]