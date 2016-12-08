Приморский край — третий в России по туристской привлекательности
Приморский край вошел в тройку регионов-лидеров по уровню развития въездного туризма. Результаты исследования, посвященного туристской привлекательности субъектов России в 2019 году, опубликованы на сайте журнала «Отдых в России». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Национальный рейтинг въездного туризма-2019 составлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», журналом о внутреннем туризме «Отдых в России» и журналом о въездном туризме для иностранной аудитории Tourism & Leisure in Russia. Он учитывает сразу три критерия: общее количество иностранных туристов, расселившихся в коллективных средствах размещения в 2018 году, количество размещенных иностранных гостей за год на 1000 жителей региона и прирост числа зарубежных путешественников по сравнению с предыдущим годом.
В зависимости от результата все регионы были поделены на три группы: «5 звезд», «4 звезды» и «3 звезды» – в соответствии с обозначениями уровня сервиса, принятыми во всем мире. Приморский край вошел в «золотую» двадцатку, расположившись на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга и улучшив показатель прошлого года на пять пунктов.
«Приморье оказалось на третьем месте неслучайно. Край обошел Московскую область, занявшую четвертое место в рейтинге, по таким показателям, как количество туристов на 1000 жителей и по приросту иностранцев. Он оказался единственным дальневосточным регионом в группе под названием “5 звезд”», – комментируют исследователи.
По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, несмотря на то, что данный результат промежуточный, для всей команды – это значимая оценка работы по развитию отрасли туризма в регионе.
Напомним, туризм – одна из наиболее перспективных отраслей в Приморье. Турпоток в край ежегодно заметно увеличивается. Если в 2015 году регион посетили примерно 2 миллиона российских и зарубежных гостей, то в 2016 году эта цифра составила уже 3 миллиона, а по итогам 2017 года превысила 4 миллиона. В 2018 году турпоток в край превысил 5 миллионов человек. При этом регион установил новый рекорд по приему иностранных путешественников, приняв около 780 тысяч зарубежных гостей. Прирост составил 20%. Это максимальный объем иностранного турпотока, зафиксированный в крае за последние 10 лет.
Отметим, вместе с Приморьем, Москвой и Санкт-Петербургом в ТОП-20 вошли Московская, Калининградская, Нижегородская области, Краснодарский край, Республики Татарстан, Крым и другие регионы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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