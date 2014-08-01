Несовершеннолетний мопедист попал в ДТП в Кавалерово

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение о том, что на 410 км автодороги Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово произошло ДТП с участием мопеда. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада медиков. Полицейские установили, что в темное время суток 15-летний водитель мопеда Yamaha Jog, не имея права управления транспортным средством, двигаясь со стороны села Синегорье в направлении поселка Горнореченский, не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

В результате автоаварии несовершеннолетний водитель мопеда получил ушибы, ссадины и был госпитализирован.

Подросток пояснил, что мопед приобрел на собственные накопления у незнакомого мужчины. Не справился с управлением по причине неисправности — погас свет фары.

Сотрудники полиции сообщили о происшествии родственникам пострадавшего.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

По результатам проверки законных представителей несовершеннолетнего привлекут к административной ответственности.

Полиция напоминает, что, согласно действующему законодательству, управление мопедом разрешено лицам, достигшим 16-летнего возраста, имеющим право управления транспортным средством категории «А». Нарушение установленных правил является административным правонарушением.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что с наступлением теплого времени года родителям несовершеннолетних следует регулярно разъяснять им правила дорожного движения, напоминать о необходимости соблюдать предельную осторожность на дороге, особенно в темное время суток. Водителям мопедов необходимо передвигаться в защитном шлеме. Транспортное средство должно быть оснащено световозвращающими устройствами. Также световозвращающие элементы должны присутствовать на одежде водителя.

Родители должны помнить, что выполнение указанных требований и соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности их детей, гарантия сохранности их жизни и здоровья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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