За неделю фоторадары выявили порядка 36 тыс. нарушений ПДД на дорогах Приморья

За прошедшую неделю средства автоматической фиксации выявили порядка 36 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 35 тыс. 968 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 19 млн 825 тыс. рублей. Если распределить нарушения по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то ситуация следующая:

ст. 12.9 (превышение установленной скорости движения) - 33 тыс. 638 постановлений о наложении штрафа на сумму 17 млн 198 тыс. рублей;

ст.12.15 (за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) - 74 постановления на сумму 362 тыс. 500 рублей;

ст.12.16 (ч. 4 за нарушение правил остановки и стоянки; ч. 2 поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой) – 1 тыс. 208 материалов на сумму 1 млн 697 тыс. 500 рублей;

ст.12.19 (за нарушение правил остановки или стоянки) – 1048 материалов на сумму 567 тыс. рублей.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составлено и направлено в суды 230 административных материалов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]