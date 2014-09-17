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Два человека пострадали в ДТП с участием машины дорожных служб во Владивостоке

Фото: dpskontrol_125rus

В понедельник вечером, 10 июня, во Владивостоке на Некрасовском путепроводе столкнулись микрогрузовик дорожных служб Isuzu Elf и минивэн Toyota Funcargo. Водитель и пассажир малолитражки госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Владивостоку, в 23.30 на пульт дежурного инспектора поступил сигнал об аварии на Некрасовском путепроводе. Isuzu Elf двигался по крайней левой полосе в направлении «Молодежной», когда в машине начались неполадки с коробкой передач. Водитель решил остановить машину и выставить аварийный знак, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

В этот момент в заднюю часть микрогрузовика влетел Toyota Funcargo — водитель минивэна не успел затормозить. От удара машину откинуло на другую полосу. Водитель и его пассажир получили травмы различной степени тяжести. Оба госпитализированы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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