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Неисправный электротитан привел к пожару в квартире в Приморье

Неисправный электротитан привел к пожару в квартире в Приморье

Фото: mvestnik.ru

10 июня в 03.11 в пожарно-спасательную службу города Артёма поступила информация о том, что в квартире дома, расположенного на улице Шишкина произошло возгорание. Через 9 минут на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению.

В  квартире отмечалось задымление. В ванной комнате горел электрический титан, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В 03.22 возгорание было локализовано, в 03.25 - полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Общая площадь возгорания составили 2 кв. м. На тушении были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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