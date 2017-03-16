Неисправный электротитан привел к пожару в квартире в Приморье
10 июня в 03.11 в пожарно-спасательную службу города Артёма поступила информация о том, что в квартире дома, расположенного на улице Шишкина произошло возгорание. Через 9 минут на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению.
В квартире отмечалось задымление. В ванной комнате горел электрический титан, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В 03.22 возгорание было локализовано, в 03.25 - полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Общая площадь возгорания составили 2 кв. м. На тушении были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
29.04.2019 Мужчину спасли на пожаре в Приморье
-
08.04.2019 В Приморье в квартире загорелась стиральная машина
-
22.05.2019 Пожилого мужчину спасли из огня приморские пожарные
-
16.03.2017 В Артеме сгорел бензовоз
-
28.02.2019 Многоэтажный жилой дом загорелся во Владивостоке
-
04.09.2018 Пожарные спасли семерых человек в Дальнереченске
Добавить комментарий