Неисправный электротитан привел к пожару в квартире в Приморье

10 июня в 03.11 в пожарно-спасательную службу города Артёма поступила информация о том, что в квартире дома, расположенного на улице Шишкина произошло возгорание. Через 9 минут на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению.

В квартире отмечалось задымление. В ванной комнате горел электрический титан, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В 03.22 возгорание было локализовано, в 03.25 - полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Общая площадь возгорания составили 2 кв. м. На тушении были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru