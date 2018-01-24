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В исправительную колонию в Спасском районе пытались передать сотовые телефоны в ананасах

В исправительную колонию в Спасском районе пытались передать сотовые телефоны в ананасах

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по ПК

В исправительную колонию в Спасском районе пытались передать сотовые телефоны в ананасах.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю в ИК-33 при досмотре посылки на имя одного из осужденных были обнаружены сотовые телефоны.

Как уточники в пресс-службе, при досмотре посылки на имя осужденного Б. от гражданки К. были обнаружены семь сотовых телефонов, спрятанных в банках с консервированными ананасами.

В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. Теперь женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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