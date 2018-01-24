В исправительную колонию в Спасском районе пытались передать сотовые телефоны в ананасах
В исправительную колонию в Спасском районе пытались передать сотовые телефоны в ананасах.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю в ИК-33 при досмотре посылки на имя одного из осужденных были обнаружены сотовые телефоны.
Как уточники в пресс-службе, при досмотре посылки на имя осужденного Б. от гражданки К. были обнаружены семь сотовых телефонов, спрятанных в банках с консервированными ананасами.
В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. Теперь женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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