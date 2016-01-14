Житель Приморья со своими подельником убил свою знакомую, чтобы не платить ей алименты
Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Лесозаводска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышлено причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму).
Как сообщает "Вести: Приморье"со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, в июне 2018 года 32-летний обвиняемый решил совершить убийство своей 25-летней знакомой. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, возникшие у обвиняемого из-за того, что последняя получила решение суда об установлении отцовства и взыскании алиментов с обвиняемого в связи с этим фактом. Планируя убийство потерпевшей, обвиняемый привлек 38-летнего знакомого, пообещав за помощь в совершении преступления вознаграждение в размере 180 тыс рублей.
Обманным путем фигуранты заманили женщину в безлюдное место на дамбу в районе улицы Набережная в городе Лесозаводск и вдвоем задушили ее веревкой. Тело убитой спрятали в заранее выкопанной яме.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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