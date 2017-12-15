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В Приморье из реабилитационного центра "Парус надежды" пропал подросток

В Приморье из реабилитационного центра "Парус надежды" пропал подросток

Фото: dps_vl125

9 июня около 18.00 часов Михаил Савкин ушел из реабилитационного центра «Парус надежды» и до настоящего времени его местонахождение не известно. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на dps_vl125.

Приметы: на вид 15 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, волос темный.
Был одет: темная одежда.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:
8 (4232) 38-80-03– ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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