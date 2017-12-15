В Приморье из реабилитационного центра "Парус надежды" пропал подросток
9 июня около 18.00 часов Михаил Савкин ушел из реабилитационного центра «Парус надежды» и до настоящего времени его местонахождение не известно. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на dps_vl125.
Приметы: на вид 15 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, волос темный.
Был одет: темная одежда.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:
8 (4232) 38-80-03– ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
15.12.2017 Во Владивостоке пропали двое подростков
-
14.03.2019 В Приморье пропал подросток
-
13.03.2019 Несовершеннолетняя девочка пропала во Владивостоке
-
15.10.2018 Молодой парень пропал во Владивостоке
-
15.06.2018 В Приморье пропал мужчина
-
08.01.2018 Приморцев просят помочь в поисках молодого человека
Добавить комментарий