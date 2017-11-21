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Полиция: Водитель, насмерть сбивший женщину во Владивостоке, был пьян

Полиция: Водитель, насмерть сбивший женщину во Владивостоке, был пьян

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №21 на улице Пихтовой.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

Установлено, что мужчина 1978 года рождения, находясь за рулем автомобиля Тойота Ноах, превысил допустимую скорость движения. В районе дома №21 на улице Пихтовая автомобилист сбил женщину, которая шла вдоль дороги. Затем, продолжив движение, машина въехала в столб уличного освещения и перевернулась.  

В результате автоаварии 57-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя и пассажира Тойоты Ноах. В ходе опроса водитель пояснил, что после совместного употребления спиртных напитков он решил подвезти своего приятеля.

Назначено проведение ряда исследований. По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствие с российским законодательством.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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