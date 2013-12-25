Новости Происшествия

Сегодня, 12:11
 

Прокуратура проведет проверку детсада во Владивостоке, где работала воспитатель с открытой формой туберкулеза

Прокуратура проведет проверку детсада во Владивостоке, где работала воспитатель с открытой формой туберкулеза

Фото: Красный Север

Прокуратура края организовала проверку соблюдения прав воспитанников детского сада, где работала воспитатель с открытой формой туберкулеза. 

Как ранее сообщалось, у воспитателя детсада во Владивостоке выявлен туберкулез, в связи с чем всех сотрудников отправили на флюорографию, а детей к фтизиатру. 

По данному факту прокуратурой края организована проверка исполнения дошкольной организацией требований законодательства об основных гарантиях прав ребенка и об образовании. 

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обеспечению прав и гарантий детей на охрану их здоровья образовательным учреждением, с учетом особенностей правового регулирования трудовых отношений с педагогическими работниками.

Результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря