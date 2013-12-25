Прокуратура проведет проверку детсада во Владивостоке, где работала воспитатель с открытой формой туберкулеза

Прокуратура края организовала проверку соблюдения прав воспитанников детского сада, где работала воспитатель с открытой формой туберкулеза.

Как ранее сообщалось, у воспитателя детсада во Владивостоке выявлен туберкулез, в связи с чем всех сотрудников отправили на флюорографию, а детей к фтизиатру.

По данному факту прокуратурой края организована проверка исполнения дошкольной организацией требований законодательства об основных гарантиях прав ребенка и об образовании.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обеспечению прав и гарантий детей на охрану их здоровья образовательным учреждением, с учетом особенностей правового регулирования трудовых отношений с педагогическими работниками.

Результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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