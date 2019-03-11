Спасенный леопард начал успешно охотиться в вольере

Дальневосточный леопард, изъятый из дикой природы из-за тяжелых травм, освоился в вольере Центра реабилитации и начал проявлять хорошие охотничьи навыки при добыче живых кроликов. В ходе охоты леопард поддерживает свою физическую форму, что необходимо для его здоровья, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Напомним, раненый самец краснокнижной кошки под номером Leo 131M был отловлен охотнадзором у границ «Земли леопарда» 3 марта. В тяжелом состоянии он был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр»). По характеру травм было установлено, что хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем. Силами многих специалистов зверя спасли от смерти, и после двухмесячного лечения в мае он был выпущен в открытый вольер площадью 5 тысяч кв. метров.

Последний осмотр показал, что рана Leo 131M в области холки успешно заживает и уже не вызывает опасения у ветеринарных врачей. На данный момент главной проблемой, по признанию специалистов, остается атрофия мышечной ткани на задней левой лапе. По этой причине у леопарда сохраняется хромота. Вместе с тем зверь продолжает набирать вес и уже хорошо освоился в своем просторном вольере.

«Если раньше леопард появлялся перед камерами только ночью, то теперь он активно передвигаться по вольеру и в светлое время суток, - говорит Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда», зоолог Центра реабилитации. – Мы смотрим за его поведением и не ограничиваем его в движении. К сожалению, хромота у леопарда еще сохраняется. Создание условий для реализации естественного поведения диких хищников - основа работы по реабилитации».

Для обеспечения естественного поведения хищника ему предложена охота на мелких животных. По оценке специалистов, леопард проявляет хорошее охотничье поведение и уже добыл нескольких кроликов, которые были выпущены в его вольер. Вместе с тем, эксперты пока не могут дать прогнозов относительно дальнейшей судьбы зверя. Решение о его будущем будет принято позже по итогам долговременных наблюдений и осмотров.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]