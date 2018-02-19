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Рекордный рост зарплаты предсказывают Приморью

Рекордный рост зарплаты предсказывают Приморью

Рост реальной заработной платы в 2019 году и в первой половине 2020 года в Приморском крае должен составить 6,5%, выше только показатель Ленинградской области, где запланированный рост составит 7,1%. Об этом говорится в отчете Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Российской газеты.

По оценкам экспертов Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов. Но в последующие пару лет снова ожидается спад, хотя совсем небольшой. Потребительская инфляция в России в конце 2019 - начале 2020 года будет держаться на уровне пять процентов.

При этом эксперты выделяют 10 регионов, экономика которых будет особенно на подъеме. Это Республика Крым и Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Республика Саха - Якутия, Приморский край, Республика Северная Осетия - Алания, Ленинградская область, Забайкальский край.

Самые высокие темпы роста реальной заработной платы в нынешнем году и в первой половине следующего года эксперты прогнозируют в таких регионах, как Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента), Псковская область (пять процентов), Севастополь (4,7 процента), Кабардино-Балкарская Республика (4,5 процента), Московская область (4,5 процента),Якутия (4,4 процента), Крым (4,3 процента).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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