В Приморье водитель большегруза, снесший леера на трассе, компенсирует ущерб
В межмуниципальный отдел МВД России «Лесозаводский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 413 километра автодороги А370 «Уссури».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 40-летний водитель автомашины «Вольво», двигаясь по автодороге А370 «Уссури», в районе 413 километра не справился с управлением и, снеся леерное ограждение, съехал в левый кювет.
В результате автоаварии никто не пострадал. Большегруз получил механические повреждения.
Медицинское освидетельствование не выявило состояния опьянения у водителя.
За повреждение дорожного сооружения в отношении водителя составлен административный материал по статье 12.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере до десяти тысяч рублей.
Мужчине также предстоит компенсировать ущерб, причиненный объектам дорожно-коммунальной инфраструктуры в результате ДТП.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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