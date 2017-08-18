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В Приморье водитель большегруза, снесший леера на трассе, компенсирует ущерб

В Приморье водитель большегруза, снесший леера на трассе, компенсирует ущерб

Фото: dps_vl

В межмуниципальный отдел МВД России «Лесозаводский»  поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии  в районе 413 километра автодороги А370 «Уссури».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 40-летний водитель автомашины «Вольво», двигаясь по автодороге А370 «Уссури», в районе 413 километра не справился с управлением и, снеся леерное ограждение, съехал в левый кювет.

В результате автоаварии никто не пострадал. Большегруз получил механические повреждения.

Медицинское освидетельствование не выявило состояния опьянения у водителя.

За повреждение дорожного сооружения в отношении водителя составлен административный материал по статье 12.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере до десяти тысяч рублей.

Мужчине также предстоит компенсировать ущерб, причиненный объектам дорожно-коммунальной инфраструктуры в результате ДТП.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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