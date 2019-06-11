Студент из Владивостока Вадим Бутко стал победителем всероссийского кубка «Управляй». Молодой человек выиграл образовательный грант. Осенью он отправится в Гонконг на стажировку в одной из крупных российских компаний. Как Вадиму удалось стать абсолютным чемпионом и получить на соревнованиях самый высокий рейтинг?

«Как устроены соревнования? Сначала мы получаем отчёт фирмы за предыдущий квартал, за последние три месяца...», - это отчёт виртуальной фирмы. С этим документом студент ВГУЭС Вадим Бутко работал на кубке «Управляй». Перед ним стояли реальные задачи - рассчитать заработную плату сотрудников, затраты на транспорт и производство продукции. Вадим справился быстро, ведь по специальности он бизнес-информатик. И вычислить все суммы большого труда не составило.

Вадим Бутко, студент ВГУЭС по специальности «Бизнес-информатика»: «Мне кажется, что студенты технических специальностей, которые переходят в менеджмент, в бухгалтерию лучше подготовлены к таким конкурсам, поскольку нужно было очень много считать, а элементарно, навыки алгоритмизации, которые я здесь получил, очень мне пригодились, например, длинные алгоритмы по расчёту заработной платы. На самом деле, этот конкурс сыграл для меня роль профориентации, я понял, что мне действительно интересно и где я могу применить свои знания аналитика, то есть бизнес-информатик — это бизнес-аналитик».

Бизнес-аналитика — та сфера, с которой Вадим планирует связать свою профессию. Осенью он отправится в Гонконг на стажировку в одной из крупных российских компаний. Это и есть главный приз всероссийского кубка. Плюс полмиллиона рублей на одну из образовательных программ в университетах Москвы или Санкт-Петербурга.

Кубок дался тяжело. К победе Вадим шёл 2 года, решал тестовые задания и прочитал более 20 книг по менеджменту. На кубке «Управляй» он стал абсолютным чемпионом, набрав самый высокий рейтинг среди всех участников.

Вадим Бутко, студент ВГУЭС по специальности «Бизнес-информатика»: «Мне кажется: секрет успеха — только в подготовке и в команде, было очень сложно, отрыв небольшой и здесь, конечно, поспособствовало моё образование: способность к анализу, к математике».

Чемпионат вдохновил Вадима Бутко на собственный проект. Весной во ВГУЭС он организовал местный кубок «Управляй» для школьников. Участвовали в нём более 70 человек. Вадим надеется: эти соревнования станут ежегодными, и уже обратился с этим вопросом к руководству университета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]