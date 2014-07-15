Какой будет погода в Приморье в День России
Сегодня, 11 июня, во второй половине дня в континентальных районах Приморья при интенсивном прогреве воздуха создадутся условия для развития кучево-дождевой облачности, местами пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные в восточной половине края. Максимальная температура воздуха останется на уровне вчерашнего дня.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в краевой столице сегодня облачно, во второй половине дня с прояснениями. Максимальная температура воздуха +14…+17 °C, в пригороде ещё на пару градусов теплее.
В праздничный день 12 июня дожди кратковременного характера наиболее вероятны в северных районах края. Максимальная температура +22…+27 °C, в прибрежных районах +13…+18 °C.
Во Владивостоке в утренние часы пасмурно, местами слабая морось. Во второй половине дня в облачности появятся разрывы, и выглянет солнце. Температурный фон как в ночные часы, так и днём останется без существенных изменений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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