Какой будет погода в Приморье в День России

Сегодня, 11 июня, во второй половине дня в континентальных районах Приморья при интенсивном прогреве воздуха создадутся условия для развития кучево-дождевой облачности, местами пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные в восточной половине края. Максимальная температура воздуха останется на уровне вчерашнего дня.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в краевой столице сегодня облачно, во второй половине дня с прояснениями. Максимальная температура воздуха +14…+17 °C, в пригороде ещё на пару градусов теплее.

В праздничный день 12 июня дожди кратковременного характера наиболее вероятны в северных районах края. Максимальная температура +22…+27 °C, в прибрежных районах +13…+18 °C.

Во Владивостоке в утренние часы пасмурно, местами слабая морось. Во второй половине дня в облачности появятся разрывы, и выглянет солнце. Температурный фон как в ночные часы, так и днём останется без существенных изменений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]