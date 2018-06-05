Анонс на 12 июня

12 июня во Владивостоке отметят День России. В этот день на набережной Спортивной гавани с 12.00 до 16.00 развернется концертно-развлекательная программа с тематическими площадками и выставкой военной техники.

С 12 по 27 июня во Владивостоке на время проведения земляных работ по строительству кольцевого водопровода ограничат движение автотранспорта по проспекту Красного Знамени в районе Дальпресса. Ограничение введут в 08.00 12 июня и снимут в 23.00 27 июня.

12 июня во Владивостоке в 18.30 в книжном магазине «Проза» (Большой ГУМ) состоится презентация книги Константина Ратченко «Дурак и море. Ревальвация русской демократии по-приморски: нагло и дорого».

12 июня г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Парусная регата «Паруса России», крейсерские яхты всех классов, «Плату 25».

12 июня г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Кубок г. Владивостока по парусному спорту.

12-16 июня г. Владивосток. Чемпионат ДФО по спортивно-прикладному собаководству.

12-16 июня г. Спасск-Дальний. Краевые финальные соревнования «Кожаный мяч» по футболу, юноши 2006-2007 гг.р.

12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]