Во Владивостоке пойдет под суд водитель, сбивший насмерть пешеходов в центре города

Прокуратурой г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, события произошли 25 ноября 2018 г. Фигурант, управляя своим автомобилем, нарушил правила дорожного движения и, превысив допустимую скорость, не справившись с управлением, в районе дома 85 по ул. Светланской выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.

В результате этого один мужчина скончался на месте ДТП, второго потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами, от которых позднее он скончался в больнице.

Сам водитель с места преступления скрылся, однако благодаря записям камер наружного наблюдения и показаниям очевидцев нарушителя задержали сотрудники полиции по месту его жительства.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru