Неизвестные похитили сейф с деньгами из офиса транспортной компании Владивостока
О краже в полицию сообщила женщина-кассир, которая утром пришла на работу в офис транспортной компании. По словам женщины, неизвестные вскрыли пластиковое окно на первом этаже здания в Первореченском районе и проникли в помещение.
Как сообщает VL.ru, из офиса злоумышленники похитили небольшой сейф с деньгами и скрылись с места происшествия. Позже вскрытый железный ящик был обнаружен недалеко от здания, откуда он был похищен. Добычей злоумышленников стали около 150 тысяч рублей.
Полицейские осмотрели офис транспортной компании и приступили к поискам подозреваемых в краже. По факту случившегося проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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