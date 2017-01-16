На кинофестивале «Человек и море» расскажут о документальной съемке в ледяной воде. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Ниже нуля — в такой температуре приморские дайверы снимали обитателей зимнего моря, такое же название дали получившейся киноленте. Это работа Алексея Кондратюка, которая уже 14 июня откроет международный фестиваль «Человек и море». О сложностях документальной съемки в ледяной воде рассказал автор уникальных кадров.
60 часов съемок в ледяной воде превратились в 15 минут фильма о тех, кого невозможно увидеть без гидрокостюма и акваланга. У дайверов есть лишь час, чтобы поймать в объектив мизерную, в сантиметр длиной, медузу или морского паука. Иначе — риск замерзнуть. Но для автора фильма Алексея Кондратюка рискованные погружения — больше, чем работа.
Алексей Кондратюк, автор фильма «Ниже нуля»: «Как наступает лето, я жду зиму. Я очень люблю холодную воду. Это совершенно другое разнообразие. Чем зима интересна — жизнь не замирает».
Зимой практически отсутствуют хищники, а навигация судов закрыта. Окруженные льдинами, морские обитатели чувствуют себя в безопасности. В это время они оставляют потомство, сами тянутся к свету на камере, позволяют себя запечатлеть даже самые малоизученные виды.
Алексей Кондратюк, автор фильма «Ниже нуля»: «Подводная съемка — это здесь и сейчас, нет возможность сделать второй дубль, третий дубль. Самое сложное — не холод, самое сложное — преодолеть себя, свой страх».
Плата за уникальные кадры — максимально «нашпигованная» аппаратурой камера, вес которой достигает 19 килограммов. Больше всего в таких условиях дайверу-оператору необходим свет.
Алексей Кондратюк, автор фильма «Ниже нуля»: «Зима не располагает к съемкам. Это более агрессивная среда. И, находясь на глубине 10 метров под шугой или подо льдом, света практически не хватает».
«Ниже нуля» — это первый фильм о зимнем подводном мире Японского моря у приморских берегов. Фильмы Алексея Кондратюка уже второй год открывают международный фестиваль морской документалистики «Человек и море». Увидеть работу 2019 года можно в фестивальные дни в кинотеатре «Уссури».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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