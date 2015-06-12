Анонс на 13 июня

13 июня в Приморье пройдет ЕГЭ по биологии и информатике.

13 июня о. Русский, стадион кампуса ДВФУ. Товарищеский футбольный матч между командами администрации Приморского края и журналистов в рамках Дальневосточного МедиаСаммита. Начало в 19.00.

13-16 июня г. Владивосток, спортплощадка (ул. Олега Кошевого, 26). Первенство ДФО по пляжному волейболу среди девушек и юношей 2002-2003 гг.р. Начало в 10.00.

13-16 июня п. Лозовый, озеро Теплое (Партизанский ГО). Открытое Первенство Приморского края по гребле на байдарке и каноэ.

13-19 июня г. Владивосток. Спартакиада г. Владивостока среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 13 июня открытие в 11.30 в с/к «Чемпион-2» (ул. Чапаева, 5). 14-19 июня спортзал СОШ №83 (ул. Анны Щетининой, 34).

13 июня — Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня — День швейной машинки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]