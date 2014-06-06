Двое приморских выпускников сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

В Приморье продолжается основной этап государственной итоговой аттестации. Результаты первых предметов единого госэкзамена стали известны 10 июня. Двое приморских выпускников справились с литературой на 100 баллов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в краевом департаменте образования и науки, в сравнении с результатами 2018 года, нынешние показатели по литературе стали значительно выше – число набравших более 80 баллов почти в два раза больше, чем в прошлом.

«Всего литературу по краю выбрали 628 человек. Два из них получили наивысший результат – 100 баллов», – отметили в ведомстве.

Отметим, по результатам досрочного периода студентка гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ Полина Филатова также показала наивысший результат на экзамене по литературе.

Напомним, в 2019 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Для прохождения процедуры ГИА-11 в Региональную информационную систему внесены сведения о 11 596 участниках. Из них 10 268 – выпускники текущего года, 1 023 – выпускники прошлых лет, 379 человек будут сдавать государственный выпускной экзамен, который могут выбрать ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники специальных учреждений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]