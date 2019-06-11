Владивостокский дворец детского творчества на Покровском парке должен превратиться в "Кванториум" - современный и высокотехнологичный технопарк для развития творческого и инженерного потенциала детей. В здание зашли строители, но большой ремонт обернулся скандалом. Почему городская общественность, архитекторы и историки забили тревогу? Подробности в специальном репортаже Максима Каленника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]