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Большой ремонт во дворце детского творчества Владивостока обернулся скандалом. Специальный репортаж Максима Каленника

Владивостокский дворец детского творчества на Покровском парке должен превратиться в "Кванториум" - современный и высокотехнологичный технопарк для развития творческого и инженерного потенциала детей. В здание зашли строители, но большой ремонт обернулся скандалом. Почему городская общественность, архитекторы и историки забили тревогу? Подробности в специальном репортаже Максима Каленника.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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