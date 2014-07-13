Программа празднования Дня России в Приморье
Праздничные и торжественные мероприятия пройдут в Приморье в среду, 12 июня, когда вся страна будет отмечать День России.
Как сообщили в администрации края, главное торжество края традиционно примет столица Дальнего Востока.
С 12.00 до 14.00 на Спортивной набережной Владивостока состоится концертная программа, пройдут показательные выступления военнослужащих, выставка работ учащихся школ искусств, а также будут работать несколько тематических площадок.
С 14.00 до 16.00 праздничные мероприятия запланированы и на верхней площадке набережной, в амфитеатре.
В 15.30 в Адмиральском сквере пройдет театрализованное представление «Волшебник Изумрудного города», выступят творческие коллективы края.
В Анучинском районе 12 июня пройдут праздничный концерт, книжная выставка, велопробег, игровые программы, в Арсеньеве – акция «Мы граждане России» и культурно-досуговый проект «Летние вечера в парке 50+».
В Артеме запланировано проведение молодежной акции «Мы – граждане России», праздничной программы «Россия – моя Родина», патриотического урока.
В Большом Камне пройдут физкультурные мероприятия, акция «Триколор», тематический концерт и игровая программа «Хоровод дружбы», в Спасске-Дальнем на центральной площади – концерт «Мой дом – Россия». Концерты также запланированы на в Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Фокино и в других муниципалитетах.
Справочно: День России – один из государственных праздников Российской Федерации. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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