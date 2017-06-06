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Выездная студия телеканала «Восток 24» откроется на Медиасаммите

Выездная студия телеканала «Восток 24» откроется на Медиасаммите

Телеканал «Восток 24» развернет выездную студию на площадке Дальневосточного медиафорума. В течение двух дней корреспонденты ГТРК «Владивосток» будут освещать главное событие отрасли, которое пройдет 13 и 14 июня в кампусе ДВФУ на о. Русский. Первые включения с Медиасаммита начнутся уже в 9 утра. Нашу мобильную студию посетят известные журналисты, блогеры, политики, бизнесмены, чтобы пообщаться с ведущими — Максимом Бордаковым и Ольгой Артемовой.

«Восток 24» — единственный телеканал, который будет вести прямые трансляция с Медиафорума для всего Дальнего Востока.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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