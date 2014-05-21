В Приморье начались соревнования по троллингу вишневого лосося

В Приморском крае стартовал фестиваль рыбалки "Сима-2019". Для участия в нем зарегистрировались более 50 команд. Около двух недель в акватории Уссурийского залива они будут ловить ценного вишневого лосося - симу. Организатором праздника, который проходит седьмой год подряд, выступил рыболовный клуб "Самарга". Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ"

Как рассказал президент клуба Денис Хализов, популярность любительской рыбаки постоянно растет, а троллинг симы - один из самых любимых приморцами видов рыбной ловли.

"Все команды обеспечены лицензиями на спортивный любительский лов симы, каждый год "Приморрыбвод" выделяет нам их необходимое количество. Без получения путевок на лицензионный лов, сложно проводить такие соревнования, ведь каждый участник хочет добыть трофейную рыбу. Мы считаем, что популяризация любительской рыбалки в крае помогает формировать правильное отношение людей к природе, и дает возможность людям отдохнуть и заняться любимым хобби", - отметил он.

По условиям соревнований, участники самостоятельно выходят в море, фиксируют свои уловы с помощью фото- и видеокамер. Причем, большинство рыбы в итоге отправится обратно в море, так как в одной из номинаций победит команда, которая бережно отпустит в воду как можно большее количество симы. Делается это по определенным правилам: рыбу освобождают от крючка на время, в подсачеке и воде, ее нельзя брать в руки для фото или видео.

Две другие номинации - самый крупный экземпляр, самая маленькая рыба.

По словам рыбаков из команды "Хирамаса", "рыбалка на вишневого лосося - это возможность проявить свое мастерство рыбака любителя". Лов происходит троллингом, то есть с движущегося катера или лодки. При этом нужно не просто найти рыбу, а подобрать приманку, опустить ее на определенную глубину, учитывая ряд факторов, например, кормовую базу в районе лова.

Победителей наградят на торжественном закрытии фестиваля 22 июня на Токаревской Кошке. Самым ярким событием церемонии закрытия станет кулинарный конкурс, где свое мастерство покажут профессиональные повара и обычные любители рыбалки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]