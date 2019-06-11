Педиатров элитой медицинского сообщества называют коллеги смежных специальностей. О педиатрах, точнее системе подготовки этих врачей в России, высказывается известнейший из них, Леонид Рошаль: «В Советском Союзе были созданы педиатрические факультеты, когда студент с первого курса начинает изучать и физиологию, и патологию, и болезни, и симптомы. За рубежом изучают общие предметы до четвертого-пятого курса, а потом чуть-чуть - педиатрию» .

Положительная динамика радует педиатра. Таких мгновений Любовь Ефимова ждет всю свою жизнь, она 40 лет наблюдает малышей.

Ольга Путинцева, медсестра стационарного педиатрического отделения Пожарской ЦРБ: «Очень хороший доктор, очень хороший врач, умный, очень много детей спасала».

Но вспоминаются опытнейшему педиатру Пожарского района, теперь она заведует педиатрическим отделением больницы, самые тяжёлые и сложные случаи из ранней поры.

Любовь Ефимова, заведующая педиатрическим стационарным отделением Пожарской ЦРБ: «Это по молодости было, тяжёлый был сепсис и ребёнок погиб. Вспоминаются пневмонии, в своё время были пневмонии деструктивные, очень тяжёлые пневмонии, с осложнениями, образованиями полостей в легком. И было их достаточно много, но дети лечились здесь, они не отправлялись никуда, не было такого перевода на второй этап».

Тогда диагнозы, планы и тактику лечения часто обсуждали по телефону с сотрудниками педиатрической кафедры медицинского института. Там советовали, помогали. Многое дала приморской педиатрии профессор Алина Шапкина.

Любовь Ефимова, заведующая педиатрическим стационарным отделением Пожарской ЦРБ: «Я как-то приехала к Шапкиной, со снимками таких детей, и она вызвала своих ординаторов и говорит: «Посмотрите, доктор, какие пневмонии лечат в районе». Много было снимков, и я их все передала для студентов. чтобы как-то можно было обучать».

В Лучегорске педиатры сами лечили онкологию. Тогда это было очень сложно.

Любовь Ефимова, заведующая педиатрическим стационарным отделением Пожарской ЦРБ: «Мы капали цитостатики, и это самый тяжёлый контингент, и они не забываемые».

Сейчас маленьких пожарских пациентов с онкологическими заболеваниями лечат во Владивостоке, в детской краевой больнице №1. Но проблем меньше не стало. Есть редкие заболевания. Их наблюдение и лечение ведут педиатры по индивидуальной программе.

Маргарита Скоробогатова, заведующая педиатрическим отделением поликлиники: «В районе 84 инвалида у нас. Это заболевание нервной системы, ДЦП, заболевание крови, врождённые пороки сердца, и часто встречаются врождённые аномалии. В последнее время много таких. Экология».

Это особенно беспокоит и главного врача Пожарской центральной районной больницы. Нина Коробко по первой и основной специальности - тоже педиатр.

Нина Коробко, главный врач Пожарской ЦРБ: «Основная специальность у меня педиатрия, я ещё и фтизиатр, инфекционист, врач спортивной медицины и организатор здравоохранения. Пять сертификатов - это особенность, наверное, работы в глубинке, обеспеченность кадрами врачебными-60%, с сёстрами чуть получше, но всё равно дефицит кадров, вынуждены в процессе свое профессиональной деятельности осваивать несколько специальностей».

Любовь Ефимова тоже владеет смежной специальностью: она и педиатр, и гастроэнтеролог. Специфика нужная. Проблемы желудочно-кишечного тракта чаще у малышей, чьи организмы только формируются, привыкают в разным вкусам, разной спелости и качеству продуктов. Фельдшер скорой, Елена Филипенко вот что рассказывает.

Елена Филипенко, фельдшер скорой помощи: «С детьми… Они маленькие, больше страха именно с детьми работа...у них если болит, то всё болит».

Каждый маленький пациент — особенный, каждому врач родным человеком должен стать, хотя бы на время, чтобы открылся человечек, и тем самым помог поставить точный диагноз, считает медсестра, Ольга Путинцева.

Ольга Путинцева, медсестра стационарного педиатрического отделения Пожарской ЦРБ: «Нет. На детей нельзя сердиться. Не получается. Каждый ребёнок индивидуальный по-своему, к каждому нужен свой подход. И с родителями, и дети сейчас лежат до 18 лет, взрослые дети, к ним тоже подход, с каждым поговорить, каждого понять, почувствовать».

Врач в третьем поколении, Любовь Ефимова, подержала на руках наверное большинство современной пожарской молодежи.

Любовь Ефимова, заведующая педиатрическим стационарным отделением Пожарской ЦРБ: «Нравится помогать детям, очень радостно, когда они поправляются, очень радостно, когда потом приходят и говорят: «Спасибо!»».

Она помнит и при встрече всегда узнает родителей. Вместе с ними гордится успехами детей. Педиатр с сорокалетним стажем мечтает о том времени, когда любую проблему малышей можно будет решить, не уезжая из дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]