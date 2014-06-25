11 июня в Думе Владивостока подвели итоги работы Международного форума народной дипломатии, участие в котором приняли представители 23 стран. За вклад в развитие добрососедских отношений между странами генеральным консулам и руководителям компаний Дальнего Востока вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Расширить круг друзей в разных странах мира, чтобы успешно развивать партнерские отношения — миссия первого Международного форума народной дипломатии, который проходил в дальневосточной столице, в котором приняли участие депутаты Думы города Владивостока. Не случайно место его проведения было выбрано здесь, на Востоке России, отмечают участники...

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «Статус города Владивостока этому обязывает, а также здесь наибольшая дипломатическая концентрация консульских представительств. И форум, который прошел, является площадкой, где все мысли о дружбе, о мире, о нашем взаимодействии между соседями наиболее полно проявляются».

Сегодня Владивосток становится мощной платформой международного сотрудничества во многих областях, а также стратегическим транспортным узлом на тихоокеанском побережье России. Привлечь в регион еще больше зарубежных партнеров как раз и помогает народная дипломатия. Так, на первом Международном форуме между Россией и Китаем были заключены соглашения по строительству морепитомников, производству и добыче морепродуктов, экологии, по переработке твердых бытовых отходов и ряду других совместных проектов.

Лю Вэй, заместитель Генерального консула КНР во Владивостоке: «Нынешние российско-китайские отношения являются устойчивыми и стабильными, обладают огромным потенциалом и имеют широкие перспективы развития...»

За помощь в организации Международного форума народной дипломатии были вручили почетные грамоты его участникам. Грамоту и благодарность получила и государственная телерадиокомпания «Владивосток».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]