Российские и китайские ученые пытаются обуздать трансграничное озеро Ханка
"Вести: Приморье. Интервью" с экологом, старшим научный сотрудником ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Татьяной Вшивковой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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