Во Владивосток пришел японский эсминец «Судзунами». В субботу вместе с кораблями ТОФ он примет участие в спасательных учениях «Сарекс—2019». Сейчас моряки готовятся отмечать день России. Для жителей и гостей дальневосточной столицы на корабле готовят особенный подарок.

Традиционная спортивная программа. Российские моряки против японцев. И пусть наши матросы раза в два крупнее, соперники не сдаются. И даже выигрывают! Всего один раз, но японцы не расстраиваются. Пусть и проиграли, главное — пообщались. Говорят, что когда не знаешь языка, единый морской спорт — способ познакомится.

Кейшки Фудзуока, матрос корабля «Судзунами»: «Я впервые во Владивостоке. Вчера было свободное время, гулял по городу. Мне очень понравилась русская еда».

Изначально корабль «Судзунами», что в переводе с японского — «прохладная волна», предназначался для военных целей. Однако фактически он используется для спасательных операций. Экипаж эвакуирует население во время цунами, тайфунов и других природных катаклизмов.

В случае катастрофы японский эсминец отправляет в разведку вертолет и направляется в эпицентр происшествия. Если в сильный шторм или цунами корабль не может пристать к берегу, людей доставляет на борт воздушное судно.

Цуёси Сато, командир корабля «Судзунами»: «В прошлом году, когда на Хоккайдо случилось одно из самых мощных землетрясений в истории острова, мы находились там на ремонте. Сам корабль в спасательной операции не участвовал, но наш экипаж помогал местному населению».

Командир рассказывает, что поисково-спасательные выходы в море проходят регулярно. Во Владивосток как раз пришли делиться «боевым» опытом. В выходные на учениях «Сарекс—2019» вместе с Тихоокеанским флотом будут отрабатывать спасение тонущего корабля и искать выпавшего за борт моряка.

12 июня, в день России, японские моряки сделают для жителей Владивостока своеобразный подарок — экскурсию на эсминец. Корабль будет открыт с 10.00 до 14.00 на 33 причале. При себе необходимо иметь паспорт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]