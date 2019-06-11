Театр КнАМ из Комсомольска-на-Амуре показал во Владивостоке фрагменты нового спектакля
"Вести: Приморье. Интервью"с режиссером театра КнАМ Татьяной Фроловой и актерами Дмитрием Бочаровым и Владимиром Дмитриевым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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