"Ярмарка добрых дел", реконструкция русского бала, концерты и локальные площадки- в программе Дня России во Владивостоке

12 июня Владивосток со всей страной отметит День России. В этот день на разных площадках города пройдут праздничные мероприятия, принять участие в которых приглашают всех желающих.

Как сообщили в администрации Владивостока, основные торжества в этот день пройдут на набережной Спортивной гавани. Они будут организованы совместно с Тихоокеанским флотом России.

В 12:00 здесь начнется концертная программа «Славься страна, мы гордимся тобой!», которая продлится до 14:00. Гостей праздника ждут выступления творческих коллективов и исполнителей, конкурсы, показ детской коллекции одежды «Морской бриз» от Детского клуба им. Баневура, показательные выступления десантно-штурмового батальона 155-отдельной бригады морской пехоты с элементами рукопашного боя.

С 12:00 до 14:00 на набережной будут работать локальные площадки «Аквагрим», «Я рисую на асфальте», «Краса – русская коса», мобильный пункт отбора на службу по контракту, музыкальная площадка «Лейся песня», детские игровые зоны «Загони в амбар овечек» и «Ведро картошки», казачья игровая зона «Народные забавы» от ансамбля народной музыка «Традиция» (руководитель Николай Кабанов). В 13:00 вкусной кашей угостят повара полевой кухни.

До 16:00 продлится работа трех тематических фотозон «Русская изба», «Хозяин леса» и «Русский колорит», а также выставка работ учащихся детских школ искусств «Владивосток – ты Родина моя» и выставка военной автотехники.

Ярким событием торжеств станет благотворительная «Ярмарка добрых дел» от международного фонда поддержки молодёжных инициатив «Татьянин день – Приморье» и Владивостокской епархии.

С 14:00 до 16:00 на Спортивной гавани можно будет наблюдать реконструкцию русского бала от школы вальса имени Евгении Куницкой.

Еще одной праздничной площадкой завтра станет сквер имени Суханова. Здесь с 14:30 до 17:30 пройдут показательные выступления представителей молодежных объединений по трикингу.

В Адмиральском сквере в 15:00 начнётся выступление «Заслуженного коллектива самодеятельного творчества Приморского края», образцово-музыкального театра «Овация» с мьюзиклом «Волшебник Изумрудного города».

С 16:00 до 18:00 запланирована вечерняя праздничная программа «Ритмы улиц». Местом ее проведения станет площадка у Дома молодежи. В программе - мастер-классы по жонглированию и танцам для всех желающих.

В селе Береговое по адресу ул. Строительная, 5 тоже будет организована концертная программа с участием творческих коллективов Владивостока. Она продлится с 12:00 до 14:00.

На это же время планируется праздничная программа и в поселке Трудовое. Ее участниками станут представители молодежных коллективов.

Праздник на острове Попова решено сделать спортивно-патриотическим. Он получил название «Весёлые старты» и продлится с 11:00 до 13:00. Гостям предложат сделать зарядку, испытать свои силы в ориентировании на местности и пройти лабиринт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]