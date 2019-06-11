"Вести: Приморье": Пожилая женщина оказалась брошена на произвол судьбы при живых детях
Она родилась в конюшне. Прожила нелегкую жизнь. И в свои 80 лет волонтерам радуется больше, чем родным. Почему пожилая женщина оказалась брошена на произвол судьбы при живых детях, а социальные работники узнали о ней от неравнодушных соседей? Подробности непростой судьбы расскажем сегодня, 11 июня, в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1" в 20.45.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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