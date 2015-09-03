Молодые приморские актеры познакомились с традициями японского театра
С традициями японского театра познакомились молодые приморские актеры. Для них в ДВФУ прошел открытый перформанс «Культура есть тело» исполнительской школы Тадаси Судзуки. Этот режиссер известен необычным авторским подходом в тренировках для актеров. Судзуки соединил в своей методике лучшие мировые практики — от традиционного японского театра до системы Станиславского. Сегодня на площадке федерального университета на мастер-классе отрабатывали базовые основы. В представлении Тадаси Судзуки это баланс, энергия и дыхание. По мнению японского режиссера, благодаря физическим упражнениям можно достичь особого контакта со зрителем.
Открытый перформанс школы Тадаси Судзуки открывает программу культурного обмена между театральной олимпиадой в Японии и в России. В ней примут участие около 50 коллективов больше чем из 20 стран. В рамках фестиваля запланированы гастроли лучших зарубежных и национальных театров из регионов России, а также лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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