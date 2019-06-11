Вчера, 21:06
Водовод на остров Русский рванул во Владивостоке
Вечером 11 июня во Владивостоке возникла течь в водоводе на остров Русский, сообщают подписчики WhatsApp Вести:Приморье. На кадрах видно, как потоки пресная вода стекает в Амурский залив и смешивается с соленой морской водой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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