Водовод на остров Русский рванул во Владивостоке

Вечером 11 июня во Владивостоке возникла течь в водоводе на остров Русский, сообщают подписчики WhatsApp Вести:Приморье. На кадрах видно, как потоки пресная вода стекает в Амурский залив и смешивается с соленой морской водой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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