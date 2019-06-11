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Вчера, 21:06
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Водовод на остров Русский рванул во Владивостоке

Вечером 11 июня во Владивостоке возникла течь в водоводе на остров Русский, сообщают подписчики WhatsApp Вести:Приморье. На кадрах видно, как потоки пресная вода стекает в Амурский залив и смешивается с соленой морской водой.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Алексей / Вчера, 21:34
    № 1  
     

    1 м3 = примерно 25 руб.

    0

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